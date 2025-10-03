Las lluvias en Honduras dejan cuatro muertos y más de cien afectados en la última semana

Tegucigalpa, 3 oct (EFE).- Las intensas lluvias que han azotado Honduras durante la última semana han dejado un saldo de cuatro personas fallecidas y más de un centenar de afectados, informó este viernes la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).