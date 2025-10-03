Los clásicos nombres no faltan en la semana de la moda de la capital francesa

París, 3 oct (EFE).- Firmas como Giambattista Valli, Nina Ricci, Givenchy o Yohji Yamamoto no han faltado una vez más a la cita con la moda francesa. Este viernes han sido las protagonistas vespertinos en el calendario oficial, con sus propuestas de prêt-à-porter femeninas para la primavera-verano de 2026.