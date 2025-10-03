Maduro dice estar seguro de que "agresión" de EE.UU. es para imponer "gobiernos títeres"

"El pueblo de Estados Unidos está muy consciente de que lo que se pretende contra Venezuela es una agresión armada para imponer un cambio de régimen, para imponer gobiernos títeres y para robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales", aseguró Maduro en una conferencia internacional transmitida por VTV.

Sin embargo, Maduro afirmó que Venezuela "jamás se humillará ante ningún imperio, tenga el poder que tenga, llámese como se llame" y prometió "en su justa medida una lección moral, ética y política a ese imperio en los años que están por venir".

El líder chavista indicó que su país tiene "derecho a la paz, a la soberanía, a su existencia y no habrá imperio de este mundo que se lo arrebate".

"Si es necesario pasar de las formas de lucha no armada a las formas de lucha armada, este pueblo lo hará por la paz", reiteró Maduro en compañía de 137 delegados de 59 países, reunidos en esta conferencia contra el "colonialismo, neocolonialismo y despojos territoriales".

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, indicó que el Gobierno de Guyana "ha abierto la puerta al invasor estadounidense, a la agresión militarista" en la región.

"Usted (Maduro) hizo muchas llamadas ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, desde el año 2015, 2016, 2017, hasta este año usted ha hecho advertencias de lo que significa la ExxonMobil financiando al Gobierno de Guyana para propiciar una agresión militar, una agresión guerrerista (sic) de Estados Unidos no solamente contra Venezuela, sino en nuestro mar Caribe", aseguró Rodríguez, sin mostrar pruebas y dar mayores detalles.

Más temprano, Venezuela denunció ante la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, presidida este mes de octubre por su aliada Rusia, la "incursión ilegal de aviones de combate" de Estados Unidos a unos 75 kilómetros de sus costas, tal y como anunció previamente que haría.

Estados Unidos mantiene al menos ocho buques de guerra en el Caribe y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados bajo el argumento de combate al narcotráfico. Además, ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.

Este viernes, Estados Unidos hundió otra lancha en aguas internacionales cerca de Venezuela, informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien señaló que cuatro personas murieron a bordo y las acusó de "narcoterroristas".

Este ataque se suma a por lo menos otros cuatro que Estados Unidos ha confirmado desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de República Dominicana.