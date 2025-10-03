Maduro reitera que jamás reconocerá laudo que otorgó Esequibo a antigua Guayana Británica

"Venezuela jamás reconocerá ese laudo anacrónico, nulo e írrito. Nuestro derecho sobre la Guayana Esequiba es libertario frente al despojo colonial", expresó el mandatario en un mensaje publicado en Telegram a propósito del 126 aniversario del fallo.

El líder del chavismo dijo también que "aquella farsa de 1899 fue parte de la diplomacia del derecho colonial" y "un despojo orquestado por las viejas potencias y el naciente imperio estadounidense con su Doctrina Monroe, que pretendían -aseguró- descuartizar a Venezuela y tomar la cuna de los libertadores".

"A 126 años del infame Laudo Arbitral de París, condenamos con la fuerza de nuestra historia ese acto inmoral e ilegal. (...) Una decisión fraudulenta donde a nuestra patria se le negó el derecho a la defensa y a la participación", afirmó Maduro.

El jefe de Estado venezolano reiteró que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es "el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y mutuamente aceptable a la controversia".

El acuerdo en mención, firmado entonces con Reino Unido, determinó crear una comisión para resolver la histórica disputa, lo que no se ha materializado.

Por su parte, el canciller de Venezuela, Yván Gil, dijo que el laudo de 1899 "será recordado siempre como una estafa colonial, en la que el Reino Unido consolidó su presencia" en "la región mediante un fallo arbitrario y carente de legalidad".

Fue, prosiguió Gil, un "despojo colonial que hoy recrudece con un Gobierno guyanés lacayo que permite a transnacionales extraer recursos naturales" del Esequibo.

"La Guayana Esequiba es la octava estrella de la bandera de Venezuela, en representación de la octava provincia que luchó por nuestra independencia. El único mecanismo legal, vigente, pacífico y apegado a la soberanía para resolver el conflicto es el Acuerdo de Ginebra de 1966", dijo el ministro venezolano de Exteriores, también a través de Telegram.

Guyana afirma estar comprometida con la resolución del conflicto "de forma pacífica y conforme al derecho internacional", mediante un proceso abierto ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Venezuela, en cambio, insiste en el acuerdo de 1966 y ha aseverado en múltiples ocasiones que no reconocerá "bajo ningún concepto" cualquier decisión que emita el tribunal internacional en torno al Esequibo, un territorio rico en yacimientos petrolíferos y minerales naturales.