RSF denuncia que 20 periodistas han sido arrestados por Israel a bordo de la Flotilla

París, 3 oct (EFE).- Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció este viernes que al menos 20 periodistas a bordo de la Global Sumud Flotilla han sido arrestados "ilegalmente" entre el 1 y el 2 de octubre por las autoridades israelíes y exigió "la liberación inmediata" de los informadores.