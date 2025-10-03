Rusia declara agente extranjero a periodista que protestó contra la guerra en un noticiero

Moscú, 3 oct (EFE).- El Ministerio de Justicia de Rusia incluyó este viernes en su lista de "agentes extranjeros" a la periodista Marina Ovsyánnikova, conocida por interrumpir en marzo de 2022 el principal noticiero de la televisión pública rusa con proclamas antibélicas.