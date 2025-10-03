Rusia lanza un “ataque combinado masivo” contra infraestructura energética de Poltava

Ucrania teme volver a ser víctima antes del invierno de otra campaña de bombardeos sistemáticos rusos contra sus capacidades de generación y transmisión de electricidad como las que en otras fases de la guerra obligaron a Kiev a introducir cortes de suministro programados en todo el país.

Además de bombardear instalaciones energéticas en Poltava, Rusia también ha atacado con drones de larga distancia en las últimas horas regiones ciudades como Odesa y Dnipropetrovsk.

En el puerto del mar Negro del sur de Ucrania el ayuntamiento informó anoche de explosiones.

Por lo que respecta a Dnipró, las autoridades informaron de un ataque contra la ciudad con drones kamikaze ruso-iraníes Shahed.

