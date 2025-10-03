Un último barco de la flotilla para Gaza sigue en ruta tras interceptaciones de Israel

La flotilla Global Sumud, que significa “resiliencia” en árabe, partió de Barcelona a finales de agosto con unos 45 navíos y centenares de activistas de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos.

La Marina israelí comenzó el miércoles a interceptar los barcos tras advertirles que no entraran en aguas que, dijo, están bajo su bloqueo naval a Gaza.

“El Marinette sigue navegando”, indicó la flotilla el jueves por la noche en redes sociales, al añadir que esperaban ser interceptados en breve. “Sabe lo que le espera”, precisó la organización.

El barco se encontraba a unos 150 km de la costa de Gaza a la 01H50 GMT, según la geolocalización compartida en la página web de la flotilla.

“Si se acerca, también se impedirá su intento de entrar en una zona de combate activa y romper el bloqueo”, precisó el jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

Más de 400 activistas a bordo de 41 barcos de la flotilla fueron detenidos durante la operación de interceptación de unas doce horas, informó el jueves por la noche un funcionario israelí.

Fueron “trasladados de forma segura al puerto de Ashdod para ser entregados a la policía israelí”, añadió bajo condición de anonimato.

Israel anunció que los activistas, entre los que se encuentran la sueca Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, serán deportados a Europa, pero no especificó a qué países.

“Felicito a los soldados y comandantes de la Armada que llevaron a cabo su misión en Yom Kippur de la manera más profesional y eficiente”, celebró tras la operación el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Hamás condenó el acto como un “crimen de piratería” y lo calificó de “terrorismo marítimo”.

Miles de personas se manifestaron el jueves en diversas ciudades europeas para condenar la interceptación de la flotilla, y consignas propalestinas se han escuchado en algunas protestas en América Latina.