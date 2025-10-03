Wall Street logra ganancias semanales pese al cierre parcial del Gobierno federal de EEUU

Los datos contrastan con los de la semana anterior, cuando el Nasdaq cayó alrededor de un 0,6 % mientras que el S&P 500 y el Dow perdieron un 0,3 %, respectivamente.

En cuanto a la jornada de hoy viernes, dos de los tres indicadores anotaron ganancias: el Dow Jones avanzó un 0,51 %, mientras que el S&P 500 apenas subió un 0,01 %. Sin embargo, el Nasdaq perdió un 0,28 %.

En total, el S&P 500 sumó 0,44 puntos, hasta los 6.715,79. El promedio industrial Dow Jones subió 238,56 puntos, hasta los 46.758,28, y el Nasdaq cayó 63,54 puntos, hasta los 22.780,51.

Pese a las ganancias semanales, algunos analistas han empezado a mostrar preocupación por el fervor existente en torno a la inteligencia artificial, hasta ahora espoleada por una fuerte demanda de esta tecnología y una sucesión de acuerdos multimillonarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La fabricante de chips Nvidia, la líder en la IA, cerró hoy con pérdidas del 0,07 %. En septiembre, había logrado una revalorización del 9 %, y del 22 % en el trimestre, mientras que Oracle, que se está posicionando como otra estrella de este campo, saldó el mes con una subida del 25 % y del 28 % en el trimestre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, algunas voces temen que este entusiasmo por la inteligencia artificial generativa haya entrado en el terreno de la moderación, e incluso agencias como Morgan Stanley han aconsejado a los inversores que se centren en añadir "activos reales" a sus carteras.

Por otra parte, el cierre del Gobierno estadounidenses no parece haber afectado hasta el momento a los parqués, si bien algunos analistas advierten de que, si la situación se prolonga, la incertidumbre comenzaría a apoderarse del ánimo de los inversores.

Analistas de mercado apuntan a que el mercado "generalmente ignora" los cierres gubernamentales porque "no suelen durar mucho y no tienen un impacto negativo a largo plazo en la economía", y la preocupación estaría en "retrasos" en datos clave como el empleo.

El Gobierno Federal de Estados Unidos continuará cerrado al menos hasta el lunes 6 de octubre, luego de que dos propuestas presupuestarias fallaran este viernes en el Senado, que entrará en receso durante el fin de semana.

Mientras, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una subida del 0,66 %, hasta los 60,88 dólares el barril, revirtiendo cuatro jornadas de pérdidas que lo habían acercado a su nivel mínimo en los últimos cuatro meses.

En el cómputo semanal, el oro negro ha perdido 4,84 dólares en medio de incertidumbres geopolíticas y la expectativa de que la OPEP+ eleve de nuevo su producción.