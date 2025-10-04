Al menos 29 muertos en Gaza por fuego israelí en lo que va de sábado

Según un recuento de fallecidos en las morgues hecho por informadores gazatíes, 22 de los muertos se han producido en la ciudad de Gaza (norte) y llegaron a los hospitales de Shifa y Bautista.

Ello a pesar de que medios israelíes hayan informado de que el Ejército, siguiendo instrucciones del Gobierno, ha parado su operación para invadir la capital gazatí, aunque continuando con fuego "defensivo".

Esa versión divulgada por los medios locales no ha sido confirmada por fuentes oficiales de Israel.

Defensa Civil de Gaza advirtió de que ese "fuego defensivo" implica que las tropas disparan a cualquiera que se acerque, con lo que pidió a los civiles no aproximarse a las zonas con presencia militar israelí.

Según el recuento en los hospitales, dos muertos más llegaron a los hospitales de Al Awda y Al Aqsa, en el centro del enclave, y cinco más al de Nasser, en el sur.

Fuentes del Nasser informaron de que dos niños fueron asesinados y varias personas resultaron heridas en un ataque con dron contra una tienda de campaña de desplazados en Al Mawasi (Jan Yunis), una zona costera del sur de Gaza que acoge a miles de personas refugiadas de los ataques israelíes.

Y fuentes médicas locales indicaron que un niño, llamado Tuleib Muhannad Hamdan, murió en un ataque aéreo israelí contra el apartamento de la familia Hamdan en el campamento de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza y donde se encuentra el hospital Al Awda.

Además, la ciudad de Gaza sufrió en la mañana de este sábado al menos tres ataques israelíes, y se escucharon también disparos de las fuerzas terrestres y de drones cuadricópteros, según fuentes médicas y pudo constatar EFE en el terreno.

Los ataques se produjeron después de que Hamás anunciara que está dispuesto a liberar a todos los rehenes de acuerdo con el plan de Trump para el fin de la ofensiva israelí en Gaza, aunque pidió emprender "negociaciones inmediatas a través de los mediadores" para discutir sus detalles.

Tras el comunicado de Hamás, el presidente estadounidense instó a Israel a parar los ataques en la Franja de Gaza.

Y después de las palabras de Trump, varios medios israelíes publicaron que el Ejército de Israel ha cambiado sus operaciones en la Franja de Gaza a carácter defensivo y parado su ofensiva en la capital del enclave siguiendo instrucciones del Gobierno israelí.

Relatores de la ONU de derechos humanos, junto con organizaciones internacionales y un número creciente de países, califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra Gaza, que desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha dejado más de 67.000 muertos, entre ellos más de 20.000 niños.