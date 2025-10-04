El cabecilla criminal 'Fede' regresa a prisión en Ecuador tras ser recapturado en Colombia

'Fede', líder de Los Águilas, una facción de Los Choneros, la banda criminal más antigua que opera en Ecuador, fue entregado por las autoridades colombianas a sus pares ecuatorianos y llevado a Ecuador en un avión de la Policía ecuatoriana que aterrizó en el aeropuerto de Guayaquil en torno a las 2.45 hora local (7.45 GMT del sábado 4 de octubre).

Desde el aeropuerto fue trasladado bajo un fuerte despliegue policial a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, reservada para los delincuentes más peligrosos del país, en la que también estuvo recientemente el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar ('Fito'), líder de Los Choneros, hasta que fue extraditado a Estados Unidos.

El cabecilla de Los Águilas se encontraba prófugo desde el 21 de junio, cuando se fugó de la Penitenciaría del Litoral vestido con un uniforme militar que presuntamente consiguió con la complicidad del personal de seguridad de la prisión.

Por ese motivo fueron procesadas por la Fiscalía un total de 22 personas, entre ellos 19 militares, por supuestamente haber facilitado la fuga de 'Fede', que estaba en prisión preventiva desde finales de enero, cuando fue detenido en un operativo donde se le encontraron fusiles de asalto, balas de grueso calibre y drogas.

La fuga de 'Fede', calificada como una "traición" por parte del presidente de Ecuador Daniel Noboa, se dio pocas semanas después de la recapturado de 'Fito', el madamás de Los Choneros, quien fue hallado en un búnker subterráneo de una población cercana a la ciudad de Manta, tras año y medio prófugo desde que también protagonizase una sonasa fuga desde la Cárcel Regional de Guayaquil.

El Gobierno llegó a ofrecer una recompensa de hasta un millón de dólares a quien diese información que facilitase su recaptura.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, confió el viernes en que 'Fede' pueda ser extraditado a Estados Unidos de la misma forma que se hizo con 'Fito', cuando se convirtió en el primer ecuatoriano en ser entregado a la Justicia estadounidense desde que recientemente se eliminase esa prohibición en la Constitución.

En una comparecencia ante la prensa, el comandante general de la Policía Nacional de Ecuador, Pablo Dávila, explicó que la pista que "resultó determinante" para la recaptura de 'Fede' fueron los movimientos migratorios de su cuñada, María Belén Mendoza Andrade, quien "se desplazó varias veces a Colombia donde fue utilizada como un nexo de contacto".

'Fede' fue sorprendido por la Policía colombiana en una operación encubierta en un edificio de Medellín, donde en un primer momento el cabecilla criminal presentó una cédula de identificación ecuatoriana falsa para confundir a los agentes.

"La operación fue desarrollada en coordinación entre la Policía Nacional de Ecuador y el bloque de búsqueda de Colombia y la Armada colombiana, articulando inteligencia sobre su entorno familiar, domicilios y movimientos migratorios", dijo Dávila.

El comandante enfatizó en que 'Fede' tiene "un historial delictivo de asesinato, tráfico de drogas y armas y asociación ilícita".

Las bandas criminales están señaladas como las causantes de la escalada de violencia sin precedentes que afecta a Ecuador, situado a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, en una tendencia que se ha recrudecido este año con un promedio de un asesinato por hora en este 2025, pese al "conflicto armado interno" declarado por Noboa desde inicios de 2024 contra el crimen organizado.

Las cárceles son parte de esta crisis de violencia, dominadas por las bandas criminales y militarizadas posteriormente por Noboa al decretar el "conflicto armado interno" y sucesivos estados de excepción para intentar tomar control sobre ellas.