El Ejército de Somalia y la UA arrebatan a los yihadistas el control de una ciudad

Los militares "entraron esta mañana en la ciudad de Awdheegle, en la región del Bajo Shabelle, como parte de la actual Operación 'Tormenta Silenciosa', destinada a liberar zonas donde los militantes de Al Shabab continúan escondiéndose", afirmó el Ministerio de Defensa de Somalia en un comunicado.

El Ministerio de Defensa añadió que "la operación continúa", sin facilitar más detalles.

El gobernador de Bajo Shabelle, Ibrahim Adan Ali, felicitó al Ejército Somalí y a las fuerzas de AUSSOM por "recuperar el control" de la urbe, una de las principales en esa región.

"Nuestras fuerzas merecen reconocimiento por garantizar la seguridad en la zona. La Administración del Bajo Shabelle, en colaboración con la comunidad local, se compromete a restablecer la gobernanza", agregó el gobernador en un mensaje publicado en la red social X.

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la UA, ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central -respaldado por la comunidad internacional- e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.