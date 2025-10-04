El ex primer ministro israelí Ehud Olmert cree que ha llegado el momento de la paz

"El día en que haya paz entre Israel y Palestina está más cerca de lo que ustedes piensan", destacó el también exalcalde de Jerusalén, que apostó por la solución de los dos Estados, uno junto a otro.

El político israelí reconoció no obstante las dificultades para conseguirlo.

"Ya sé que es muy difícil, pero si no soñamos sólo tendremos problemas, inseguridades y odio. Me niego a rendirme", dijo en una conversación con el activista palestino Samer Abdelrazzak Sinijlawi durante la última jornada de la séptima edición del Foro La Toja- Vínculo Atlántico celebrada en el municipio español de O Grove, en el noroeste de España.

En referencia a sus compatriotas, señaló que "hay que estar preparados para renunciar a algo" aunque haya sido "suyo": "Hay una causa más noble y más alta, más que el vínculo emocional que cierta parte del territorio que está vinculada nuestra memoria".

Tras destacar que los israelíes sufrieron con los atentados terroristas como no les había sucedido desde 1948, apuntó que "Hamás resultó ser el peor de los peores enemigos de su propio pueblo".

Olmert confió en que su país sea lo suficientemente fuerte y capaz para intentar llegar a algún tipo de equilibrio y crear un nuevo marco para alguna solución que asegure que no seguirán "atrapados en un circulo vicioso".

El ex primer ministro, voz muy crítica contra la gestión del actual dirigente, Benjamín Netanyahu, comandó Israel entre 2006 y 2009, años antes de ingresar en prisión por corrupción debido a acciones anteriores durante su tiempo como alcalde de Jerusalén (1993-2003).

Su presencia en el foro español fue recibida con una manifestación de rechazo.

Cientos de personas convocadas por la Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina (Coordinadora gallega de solidaridad con Palestina) tacharon de provocación su participación en el mismo.

Bajo el lema 'Galiza con Palestina' (Galicia con Palestina), en referencia a esa región española, banderas tricolores encabezaron esa marcha, en la que se entonaron los lemas 'Israel asesina, Palestina vencerá', 'No es una guerra, es un genocidio' u 'Olmert, fuera de Galicia', entre otros.