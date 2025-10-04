España cree que la respuesta de Hamás abre un horizonte de paz y pide no minimizarla

En una entrevista en el canal TVE recogida por EFE, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que el Ejecutivo saluda todo aquello que pueda permitir la liberación de todos los rehenes, el alto el fuego inmediato y la entrada de alimentos y ayuda humanitaria.

Hamás anunció este viernes que acepta liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló su disposición a negociar de forma inmediata a través de los mediadores los detalles del acuerdo de paz.

"Si todo esto sirve, aunque sea para liberar a un solo rehén, para que haya un día en el que los palestinos de Gaza puedan acceder libremente a los alimentos, para que cesen los bombardeos injustificados en estos momentos de Israel, bienvenido sea", destacó Albares.

Pero advirtió de que, aunque es muy importante y positivo, no es el paso definitivo y aún quedarán muchos escollos para lograr la paz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este sentido, hizo un llamamiento a todas las partes que tienen capacidad de influencia para que exploren las posibilidades de acuerdo y negocien de buen fe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para alcanzar una paz duradera todavía habrá que esperar, insistió el ministro, que recalcó que lo que ha hecho Hamás es ofrecer la posibilidad de "negociaciones técnicas".

Una negociaciones que, para el Gobierno de España, deben concluir en la existencia de un Estado palestino viable y realista con Gaza y Cisjordania bajo una única autoridad palestina y que conviva en buena vecindad con el Estado de Israel.

A ello añadió el desarme de Hamás y que esta organización no juegue ningún papel en la futura gobernanza de Palestina, dado que no respalda la solución de los dos estados.

"No cree en la existencia del Estado de Israel y solamente cree en la violencia", denunció Albares, para quien Hamás "no es un socio para la paz" a diferencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que en su opinión es "el socio de España y de la comunidad internacional para la paz".

Albares aprovechó su intervención para subrayar que su departamento trabaja para que regresen cuanto antes a España los españoles que iban a bordo de la flotilla de ayuda humanitaria Global Sumud y que fueron retenidos por Israel.

Aunque en un primer momento las autoridades españolas habían cifrado en 65 la cifra de españoles detenidos, el ministro rebajó a en torno a 50 esa cifra.

Los alrededor de 450 activistas de distintas nacionalidades que viajaban en la flotilla han sido recluidos en la prisión israelí de Saharonim, en el desierto del Neguev, y están pendiente de su deportación, ya sea voluntaria o forzosa.