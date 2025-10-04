España dispuesta a enviar un avión para repatriar a sus ciudadanos de la flotilla

Madrid, 4 oct (EFE).- El Gobierno de España ha comunicado a las autoridades israelíes su disposición a hacerse cargo del viaje a España de los españoles de la flotilla Global Sumud o enviar un avión para repatriarlos, han informado este sábado por la noche fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.