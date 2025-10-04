La UE ve "alentadora" la disposición de Hamás para liberar rehenes y pide pasos urgentes

"La disposición manifestada por Hamás para liberar a los rehenes y participar en las negociaciones sobre la base de la reciente propuesta del presidente de los Estados Unidos es alentadora", dijo la jefa del Ejecutivo europeo a través de redes sociales.

Von der Leyen apuntó que "hay que aprovechar este momento" y que "el alto el fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los rehenes están al alcance de la mano".

Además, añadió que "Europa apoyará todos los esfuerzos destinados a poner fin al sufrimiento de la población civil y a promover la única solución viable para la paz, la solución de dos Estados".

Por su parte, Costa resaltó que la respuesta afirmativa de Hamás "supone un importante paso adelante" y añadió que ahora "deben seguir la liberación de los rehenes, un alto el fuego y el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria".

El portugués también hizo, desde sus redes sociales, un llamamiento "a todas las partes para que actúen con urgencia y responsabilidad".

Este viernes el presidente estadounidense había dado a Hamás de plazo hasta el domingo a las 18.00 horas de Washington (22.00 GMT) para aceptar el plan de paz que propuso para la Franja y amenazó de lo contrario con que se desataría "un infierno como nunca antes se ha visto" contra el grupo islamista.

El plan de 20 puntos que presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo que sin embargo ha descartado el primer ministro israelí.