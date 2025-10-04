Las muertes en accidentes de tránsito llegan a 896 en El Salvador, un 8 % menos que 2024

San Salvador, 4 oct (EFE).- La cifra de muertes en accidentes de tránsito en El Salvador llegó a 896 en lo que va del año, un 8 % menos que las de 2024, mientras que el número de lesionados se elevó un 12 %, de acuerdo con datos oficiales revisados este sábado por EFE.