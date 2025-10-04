Nepal declara alerta de viaje por unas lluvias que aislarán a Katmandú durante tres días

"Dado el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y aumento del nivel del agua en los ríos, instamos encarecidamente a las personas a mantener la cautela y limitar los viajes innecesarios", dijo la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres (NDRRMA) en un comunicado.

Videos que circulan ampliamente en redes sociales muestran carreteras sumergidas por ríos y largas filas de vehículos varados debido a deslizamientos de tierra.

La NDRRMA, dependiente del Ministerio del Interior, advirtió de que la medida, vigente hasta el 6 de octubre, busca reducir riesgos en un contexto de crecida de ríos y alta probabilidad de derrumbes.

El aeropuerto internacional de Katmandú tuvo que suspender operaciones durante dos horas en la mañana del sábado debido a la escasa visibilidad.

Las autoridades suspendieron además el acceso a varias rutas de senderismo en zonas montañosas, incluida la región del Annapurna, y cerraron durante tres días las principales carreteras que conectan Katmandú. Miles de viajeros que regresaban a la capital tras el festival de Dashain se han visto afectados por las restricciones.

Los servicios meteorológicos alertaron de precipitaciones muy intensas en distintas áreas del norte y este del país, con riesgo de inundaciones repentinas.

Nepal es altamente vulnerable a los desastres naturales durante la temporada del monzón, entre junio y octubre, debido a su geografía frágil. El año pasado, lluvias torrenciales en fechas similares causaron más de 200 muertos por inundaciones y deslizamientos.