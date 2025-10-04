Petro dice que está de acuerdo con petición de Trump a Israel de dejar de bombardear Gaza

"Estoy de acuerdo está vez con Trump. Exigir el cese del genocidio. Si Trump mueve su Ejército para detener la opresión sobre Palestina, (a) ese Ejército lo acompañará el Ejército de Colombia", expresó Petro en la red social X.

Hamás anunció este viernes en un comunicado que ha decidido liberar a todos los rehenes bajo los términos de Trump y señaló su disposición a negociar de forma inmediata los detalles del acuerdo.

Este mismo viernes, Trump había dado a Hamás un plazo hasta el domingo para aceptar el plan y advirtió que, de lo contrario, “se desatará un infierno como nunca antes se ha visto” contra los islamistas.

Antes de que Hamás aceptara el plan de Trump, Petro instó al mandatario estadounidense a "comenzar su proceso de paz con la orden mundial de entrada de comida y medicinas al pueblo de Gaza, después de comer se puede pensar mejor".

"La paz no es rendición, es diálogo entre iguales", señaló el presidente colombiano.

El Departamento de Estado de EE.UU. le retiró el viernes pasado el visado a Petro justamente por instar a soldados de ese país "a desobedecer órdenes e incitar a la violencia", durante una manifestación propalestina en Nueva York que pedía el alto el fuego en Gaza y reprobaba el viaje del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para intervenir ante la ONU.