Terminan sin incidentes las elecciones en Chequia, con el populista Babis como favorito

La campaña para estos comicios estuvo marcada por el descontento social ante la inflación y la posibilidad de un giro en la política exterior si Babis regresa al poder tras cuatro años en la oposición.

Unos ocho millones de ciudadanos con derecho a voto estaban llamados a elegir entre un total de 26 partidos y coaliciones para determinar los 200 miembros de la Cámara Baja.

El magnate, uno de los hombres más ricos del país, es el claro favorito según los sondeos, con un estimado del 30 % de los votos, delante de la gobernante coalición Spolu (Juntos) del actual primer ministro, el conservador Petr Fiala, con alrededor del 20 %.

Babis, de 71 años, es según analistas locales más crítico con Rusia que su aliado húngaro, el primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, pero sostiene que Chequia no debería brindar tanta ayuda a Ucrania, ya que considera prioritario centrarse en los problemas sociales que afectan a los ciudadanos checos.

Mientras tanto, Fiala, un ferviente aliado de Kiev, trató de contrarrestar en la campaña su impopularidad y el descontento popular por la situación económica, con la advertencia de que si Babis vuelve al poder la democracia se deteriorará y el país podría abandonar su rumbo europeísta.

El partido liberal de los Alcaldes (STAM), socio actual de 'Spolu', conseguirá, según los sondeos un 11 % de los votos, similar a los Piratas, un partido que abandonó el Ejecutivo el año pasado, siendo estos dos partidos los únicos posibles aliados de Fiala.

Por su parte, el tercer partido más votado, con un estimado 13 %, sería el euroescéptico, prorruso y xenófobo SPD, del checo-japonés Tomio Okamura, quien, de ser socio de Babis, podría empujar a éste a posiciones más críticas con la Unión Europea (UE) y la OTAN.

Tras el cierre de los colegios, se iniciará el recuento de los votos y los primeros resultados concretos se esperan para esta misma tarde, tras lo cual se sabrá si Babis tiene suficiente fuerza para un gobierno en minoría, tolerado por SPD, o si necesita más socios, o si la actual coalición y sus socios logran una vez más una mayoría de al menos 101 de los 200 escaños en la Cámara.