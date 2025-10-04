Treinta migrantes en una lancha neumática son rescatados cerca de la costa española

El Centro Coordinador de Emergencias del 112 recibió una llamada desde la propia embarcación, que navegaba con rumbo a Lanzarote.

Ante el aviso, el centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas alertó a los buques que se encontraban en la zona y movilizó el avión de vigilancia Sasemar 103, que localizó la neumática parada pocos minutos antes de las 10.00 hora local (09.00 GMT).

Posteriormente, los controladores marítimos movilizaron el buque Salvamar Acrux, que procedió al rescate de sus ocupantes.

Salvamento Marítimo no ha precisado si entre los rescatados hay mujeres o menores, pero, según las fuentes, las 30 personas, todas ellas de origen magrebí, se encuentran en aparente buen estado de salud.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy