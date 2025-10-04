Tres turistas colombianos resultan heridos al caer a una zona rocosa en Puerto Rico

De acuerdo con los detalles provistos por el alcalde, los turistas "no estaban en la cueva precisamente, sino que estaban tomando fotos y con el marullo perdieron el balance".

La intervención del personal de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal "fue rápida", aseguró Ramírez Irizarry en la nota.

Ante ello, activaron al personal y "logramos rescatarlos", indicó.

Los turistas, de acuerdo con el líder municipal, "tienen laceraciones leves y fueron enviados al Pavía Hospital de la ciudad de Arecibo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Agradecemos también la intervención de la Policía Municipal", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El oleaje este fin de semana en la costa norte de Puerto Rico sobrepasará los 12 pies (4 metros), por lo que las autoridades lo consideran "peligroso".

Ante ello, el Servicio Nacional de Meteorología de San Juan emitió una advertencia de fuerte oleaje, fuertes corrientes marinas y erosión costera para gran parte de la región norte de la isla.