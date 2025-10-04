Una marea de cientos de miles de personas toma Roma en solidaridad con Gaza

"Somos un millón de personas. Roma está bloqueada", proclamaron por megafonía los organizadores de la protesta.

No obstante, a última hora de la tarde la Jefatura de Policía de la capital italiana reducía ese entusiasmo a un cuarto: la cifra de asistentes rondaba los 250.000.

La manifestación, en una apacible jornada de sol otoñal en la capital italiana, comenzó en la explanada de Pirámide para después discurrir por lugares tan emblemáticos como el Circo Máximo o el Coliseo hasta llegar a la gran plaza de San Juan de Letrán.

El recorrido sumaba aproximadamente 4 kilómetros y cuando, a media tarde, la pancarta frontal llegaba ya a la meta, todavía había gente al comienzo.

Los asistentes llevaron consigo banderas palestinas y pancartas en apoyo de Gaza, contra los bombardeos de Israel y para exigir la liberación inmediata de todos los activistas de la Sumud Global Flotilla, interceptada el pasado miércoles por la Marina israelí.

"Somos todos palestinos", "Vergüenza", "Palestina libre", "Somos todos antisionistas", "Stop complicidad" o "Ahora y siempre resistencia" fueron algunos de los lemas coreados por la muchedumbre, que arremetió de paso contra el Gobierno de Giorgia Meloni por su postura laxa con Tel Aviv.

La gran polémica de esta jornada fue la presencia entre la masa de una pancarta en la que se leía "7 de Octubre Día de la Resistencia Palestina", en referencia al ataque de Hamás que desencadenó la guerra, según muestran los medios locales.

La iniciativa ha sido seguida con gran atención por parte de las autoridades romanas, que han desplegado numerosos agentes y antidisturbios en la zona y custodiado todo, constantemente, desde el cielo con helicópteros que se hicieron escuchar en la ciudad.

El temor era que pudieran infiltrarse grupos violentos y repetirse choques como los de los últimos días en lugares como Milán o Turín (norte).

Además, se dispusieron controles en las principales accesos a la capital en los que los agentes registraban los autobuses llegados de distintos puntos del país para sumarse a la protesta.

La Policía ha incautado algunas máscaras antigas y palos en un autobús en el que viajaban 60 personas en dirección a Roma, así como numerosos petardos.

Por otro lado, los agentes lograron frenar la irrupción de un grupo de 200 individuos con el rostro cubierto que pretendían acceder a la manifestación en la zona de la basílica de Santa María La Mayor. “Han sido aislados e identificados”, explican fuentes del Ministerio del Interior.

Al caer la noche, lo labor de identificación se intensificó y tres fueron detenidos antes de que se inmiscuyeran en la protesta, que ya estaba en fase de disolverse.

No obstante, algunos grupos de encapuchados acabaron incendiando algunos contenedores y mobiliario urbano en la zona de San Juan de Letrán y enfrentándose a los agentes, que respondieron con agua a presión y cargas.

Esta manifestación multitudinaria ha puesto fin -al menos de momento- a tres días de fuertes y numerosas protestas en Italia contra la guerra en Gaza, reforzadas con una huelga en todos los sectores en la víspera, el viernes.