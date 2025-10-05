Activistas lusos de flotilla denuncian malos tratos y que israelíes falsificaron firmas

La líder del partido político Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, era una de los portugueses deportados que llegaron hoy al aeropuerto Humberto Delgado, donde aseguró que "todos" tuvieron experiencias similares de maltrato en la prisión israelí.

"Hubo camaradas que fueron golpeados y llevados, tuvimos experiencias de estar varias horas esposados y fuimos provocados por un ministro israelí, tuvimos experiencias de estar en jaulas", aseguró.

Aun así, recalcó que, por ser europeos, el trato que recibieron fue mejor que el que reciben los palestinos.

"Por mucho que haya sido difícil, y lo fue, y que haya habido abusos, que los hubo, nos dio una idea del grado de impunidad de las fuerzas israelíes contra los palestinos", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El activista Miguel Duarte y la actriz Sofia Aparício, que también formaban parte de la flotilla, agregaron que fueron presionados para firmar documentos, incluido algunos en hebreo, aunque no lo hicieron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esa línea, Duarte afirmó que él vio junto a otros detenidos, incluidos españoles, cómo falsificaban firmas en algunos de los documentos que no habían querido rubricar.

"Los documentos decían que nosotros aceptábamos que Israel nos había capturado legalmente y traído a Israel de forma legal. Nos negamos a firmarlo y vimos a un militar israelí con nuestros pasaportes falsificando nuestras firmas", aseveró.

Recalcó además que durante estos cerca de cuatro días tras su detención "todos" pasaron hambre y sed, les encerraron en celdas "absolutamente abarrotadas", algunos activistas con enfermedades crónicas no tuvieron acceso a su medicación y les colocaron en "jaulas al sol durante mucho tiempo".

Antes de llegar esta noche a Lisboa desde Israel, los activistas lusos habían hecho una escala en Madrid.

Una vez en territorio portugués, fueron recibidos entre vítores por centenares de personas que iban cargadas con banderas de Palestina, carteles con mensajes de apoyo y claveles rojos, que en el país atlántico se relacionan con la restauración de la democracia en Portugal hace medio siglo.