Cuba exige a Israel liberar a David Adler y otros miembros de la flotilla aún detenidos

"Reclamamos la liberación del co-coordinador de Progressive International, David Adler, y otros 170 tripulantes de Global Sumud Flotilla, que fueron interceptados cruelmente por las fuerzas israelíes al acercarse a las costas de Gaza", escribió Díaz-Canel en redes sociales.

Además demandó que "cese la impunidad de los sionistas genocidas y sus cómplices".

Un abogado de la Flotilla explicó a EFE este domingo que un total de 478 tripulantes de los 42 barcos de la misión fueron arrestados tras interceptar Israel sus embarcaciones en aguas internacionales, por lo que quedarían en la cárcel en torno a unos 300, tras las deportaciones que se han ido haciendo estos últimos dos días.

Los restantes arrestados se encuentran en la prisión de Saharonim, en pleno desierto del Neguev, en el sur de Israel, una cárcel de alta seguridad que se construyó para albergar inmigrantes en situación irregular que llegaban del vecino Egipto y ahora acoge a presos palestinos, algunos sentenciados a cadena perpetua.

Los primeros en ser deportados fuwron los que firmaron el consentimiento y los que llevan más tiempo son aquellos que se niegan a ser deportados de Israel, para los que se abre un procedimiento judicial y tiene que ser el juez el que lo avale.

Cuba, aliado histórico de Palestina, ha acusado al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de genocidio desde el inicio de los ataques de Israel en Gaza. La Habana rompió relaciones diplomáticas con Tel Aviv en 1973.

El Gobierno cubano ha insistido en condenar los ataques de Israel contra la Franja de Gaza y de cometer "crímenes de guerra" en contra de la población palestina.