El Comité de la Cruz Roja pide alto el fuego: "La humanidad se desgarra en Gaza"

Jerusalén, 5 oct (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pidió este domingo un alto el fuego en la Franja de Gaza, donde aseguró que en estos dos años de ofensiva israelí se ha desgarrado toda "humanidad", con miles familias palestinas separadas, falta de alimento y ataques contra viviendas.