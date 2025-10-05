El primer ministro británico viajará a la India para revisar el pacto comercial con Modi

"A invitación del primer ministro Narendra Modi, el primer ministro del Reino Unido, el muy honorable Sir Keir Starm, visitará la India los días 8 y 9 de octubre de 2025. Será la primera visita oficial del primer ministro Starmer a la India", señaló el Ministerio de Exteriores indio en un comunicado.

La visita de dos días tiene lugar tras la firma del acuerdo de libre comercio bilateral en julio, que redujo aranceles sobre bienescomo textiles, whisky y automóviles, y amplió el acceso de empresas de ambos países a nuevos mercados.

Valorado en cerca de 7.500 millones de dólares, el acuerdo fue considerado por Starmer como "el más significativo económicamente desde el Brexit".

Durante el viaje, Starmer y Modi se reunirán en Bombay para revisar los avances en la Asociación Estratégica Integral India-Reino Unido, enmarcada en la 'Visión 2035', una hoja de ruta que impulsa la cooperación en comercio e inversión, tecnología, defensa, energía, salud y educación, recoge la nota.

El ministerio indicó que ambos líderes mantendrán encuentros con representantes empresariales y del sector industrial para analizar las oportunidades derivadas del Acuerdo Económico y Comercial Integral India-Reino Unido, considerado un pilar central de la futura relación económica.

Según el Ministerio indio, el viaje del primer ministro británico dará continuidad al impulso generado por la visita del primer ministro Modi al Reino Unido hace tres meses, y ofrecerá una oportunidad para evaluar el progreso de los compromisos asumidos y reforzar la cooperación en los principales ámbitos de la asociación estratégica.