Evo Morales dice que "demostró" que comicios de agosto carecían de legitimidad y legalidad

"Demostramos públicamente, sin legitimidad y sin legalidad, (estaba) totalmente demostrado. ¿Entonces para qué viene la Unión Europea y la misión de la OEA (Organización de los Estados Americanos)?, para nada", afirmó Morales en su programa dominical transmitido por Radio Kawsachun Coca, afín a él.

Mencionó que Estados Unidos "está avalando esta elección" y él mostró "con documentos", lo que es "otra prueba de que será un Gobierno de derecha".

"Que el pueblo decida, es su derecho, garantizamos la segunda vuelta , no habrá ninguna movilización", adelantó el exmandatario.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, rechazó el viernes "todo intento temerario de poner en riesgo la democracia" del país y señaló a asambleístas nacionales, actores políticos y sectores afines a Morales de crear "acciones coordinadas" para desconocer los resultados de las elecciones generales del 17 de agosto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Ante las acciones coordinadas de algunos asambleístas nacionales, actores políticos y sectores evistas para desconocer los resultados de las elecciones nacionales del pasado mes de agosto (primera vuelta), además de obstaculizar y evitar la segunda vuelta del próximo 19 de octubre; rechazamos todo intento temerario de poner en riesgo la democracia y la paz social del pueblo boliviano", señaló Arce en una publicación en la red social X.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La declaración del presidente boliviano surge a raíz de una supuesta reunión entre legisladores del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) que buscarían conformar una comisión para investigar irregularidades en la primera vuelta electoral.

Asimismo, por una denuncia interpuesta por el ciudadano Peter Beckhauser ante el Ministerio Público en la que señala supuestas irregularidades en 3.600 actas de votación en la primera vuelta.

El mandatario Arce ha reiterado en varias ocasiones que hará un "transito democrático" y que entregará la Presidencia el 8 de noviembre "al candidato ganador".

La segunda vuelta presidencial de Bolivia se realizará el 19 de octubre entre los opositores el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) de alianza Libre y el senador centrista Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Bolivia convocará a 7.567.207 ciudadanos mayores de 18 años y otros 369.308 en 22 países a las urnas para elegir al gobierno para el próximo quinquenio.

Las elecciones generales de Bolivia fueron observadas por misiones internacionales como la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA), las cuales coincidieron en que el proceso electoral fue exitoso.

Estos comicios también marcan el fin de casi 20 años de gobiernos del MAS y la pérdida de su mayoría en el Legislativo, puesto que para el próximo quinquenio solo contarán con dos diputados.