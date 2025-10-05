La oposición francesa carga contra el continuismo de Lecornu y augura su caída

"Pierden las elecciones, pero gobiernan. No tienen mayoría, pero se niegan a llegar a acuerdos. Son derrocados, pero permanecen en sus puestos. ¿A qué juegan los macronistas? Su obstinación sumerge cada día un poco más al país en el caos", señaló en X el Boris Vallaud, presidente del bloque socialista en la Asamblea Nacional.

La reacción socialista augura un futuro complicado para la continuidad de Lecornu, ya que el primer ministro ha estado intentando sin éxito tender puentes con esa formación a fin de ensanchar sus apoyos parlamentarios, ya que actualmente no cuenta con los números necesarios para sobrevivir a potenciales mociones de censura.

Igual de duras con el anuncio del nuevo gabinete, compuesto por nombres del centro y la derecha, fueron otras formaciones de izquierdas, que vaticinan la caída de Lecornu.

"El Gobierno de Lecornu es un desfile de fantasmas (...) Esto no va a durar. ¿Y todo esto para qué? Solo para engordar a la oligarquía parásita del país. La cuenta atrás para expulsarlos a todos ha comenzado", sostuvo también en X Jean-Luc Mélenchon, fundador de la izquierdista La Francia Insumisa.

Desde la extrema derecha las reacciones no fueron menos benévolas, como la de la ultraderechista Marine Le Pen, que criticó un "la elección de un gobierno idéntico" y la tachó de "patética".

Incluso en el seno del propio gobierno hubo críticas de la mano del conservador Bruno Retailleau, que es el líder del partido conservador Los Republicanos (LR) y que este domingo fue confirmado para mantenerse al frente de la cartera de Interior.

"La composición del Gobierno no refleja la ruptura prometida. Ante la situación política creada por este anuncio, convoco mañana por la mañana al comité estratégico de Los Republicanos", señaló Retailleau también en X.