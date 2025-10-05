Militares de Venezuela destruyen un campamento de minería ilegal en el sur del país

Caracas, 5 oct (EFE).- Militares de Venezuela destruyeron un campamento de minería ilegal en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), informó este domingo el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.