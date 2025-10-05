"Extendemos una mano de amistad a Estados Unidos y a la Unión Europea. Nuestro deseo es reiniciar las relaciones", dijo Kobajidze en rueda de prensa tras denunciar que "diplomáticos extranjeros apoyaron directamente las acciones opositoras de ayer, cuyo objetivo declarado era el derrocamiento del orden constitucional".

El primer ministro indicó que Georgia está dispuesta a "olvidar todo, todas la intromisiones foráneas y reiniciar las relaciones desde cero".

"Durante muchos años Sueño Georgiano (la formación gobernante) será responsable por el desarrollo de Georgia, por ello para todos es deseable desde un punto de vista pragmático reiniciar las relaciones con el pueblo de Georgia, su Gobierno y el partido en el poder", subrayó.

Kobajidze destacó que Tiflis confía que esta postura encuentre eco, "sobre todo en la Unión Europea, de donde proviene la mayor hostilidad hacia el pueblo de Georgia por su apoyo a Sueño Georgiano".

Alentado por los resultados de las municipales, boicoteadas por la oposición, en las que Sueño Georgiano obtuvo el 80,79 de lo votos y ganó las 64 alcaldías del país, el jefe del Gobierno prometió liberar Georgia de "agentes extranjeros y grupos extremistas que actúan por instrucciones y con financiación de servicios secretos extranjeros".