Un soldado muerto y siete heridos en ataque del ELN a base militar en el este de Colombia

"Hubo un atentado por parte del ELN a una de nuestras instalaciones en Puerto Jordán, Arauca. Desafortunadamente, hay siete soldados heridos —uno de ellos de gravedad— y otro falleció", dijo a EFE una fuente militar.

Los soldados heridos fueron trasladados a Arauca, la capital departamental, añadió la información. Según el Ejército, el ataque fue perpetrado con cilindros cargados de explosivos y con ráfagas de fusil.

Esta misma base militar fue atacada en septiembre del año pasado por el ELN, acción que dejó dos soldados muertos y 27 heridos.

En esa ocasión el presidente colombiano, Gustavo Petro, comparó ese atentado con el que ocurrió contra la Escuela de Cadetes de la Policía colombiana en Bogotá, que en enero de 2019 dejó 20 muertos y 68 heridos —entre ellos una cadete ecuatoriana— y que puso fin al diálogo que en ese momento mantenía el Gobierno con esa guerrilla.

Arauca es un bastión del ELN, un departamento en el que por su posición estratégica fronteriza también hay presencia del Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia —las dos principales disidencias de las FARC—, además de bandas de delincuencia común.

A propósito del ELN, el jefe negociador de esa guerrilla, Pablo Beltrán, dijo en septiembre pasado que el grupo está dispuesto a regresar a los diálogos de paz siempre y cuando se respeten los acuerdos firmados en 2016 con Juan Manuel Santos y en 2023 con el presidente Petro.

El Gobierno de Petro y el ELN iniciaron conversaciones de paz en noviembre de 2022 en Caracas, pero desde hace un año esos diálogos están suspendidos por la poca voluntad de negociación de esa guerrilla.

El pasado julio, Petro consideró que las negociaciones de paz con el ELN estaban rotas por las constantes acciones violentas de esa guerrilla en la región del Catatumbo y en otros lugares fronterizos con Venezuela.

La crisis en las negociaciones se acentuó en enero de este año tras la ofensiva del ELN en el Catatumbo contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC en una disputa por el control territorial de esa vasta región del departamento de Norte de Santander.