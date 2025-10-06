El BCE enfatiza que decidirá sobre los tipos de interés en cada reunión

"No podemos establecer compromisos previos sobre ninguna trayectoria futura de los tipos de interés, ya sea de acción o de inacción", dijo Lane en el discurso inaugural en la Conferencia de política monetaria de 2025 que organiza la propia entidad.

Lane consideró en la conferencia en Fráncfort que el BCE debe ser "ágil y estar preparado para responder a los datos a medida que llegan".

El economista jefe reiteró el mensaje que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, transmitió la semana pasada en una conferencia de política monetaria internacional organizada por el Banco de Finlandia en Helsinki.

"Nuestro enfoque de la política monetaria debe seguir siendo abierto si queremos incorporar adecuadamente la evolución de la información de las perspectivas de inflación y los riesgos circundantes", apostilló Lane.

Los próximos meses, añadió Lane, "tiene sentido seguir un enfoque basado en datos y reunión a reunión para determinar la política monetaria adecuada sin comprometerse a una trayectoria de tipo de interés específica".

El BCE deja entrever que va a mantener los tipos de interés en el 2 % a no ser que la situación económica cambie mucho.

Lane dijo que si aumenta la probabilidad o intensidad de los riesgos a la baja para la inflación, podría ser más apropiada una tasa de interés ligeramente más baja para lograr el objetivo de inflación, que es una tasa del 2 % a medio plazo.

Pero si aumentan los riesgos al alza para la inflación, "sería apropiado mantener los tipos de interés actuales a corto plazo, según Lane.