El bitcóin pulveriza máximos al rozar los 125.700 dólares, aunque después se desinfla

A las 7.30 horas de este lunes (5.30 GMT), la criptomoneda más conocida y negociada del mercado cotiza en los 123.440 dólares, aunque en la sesión previa, el domingo, logró un nuevo récord, en los 125.689 dólares.

Según datos de Bloomberg, el último máximo registrado fue el pasado 14 de agosto, cuando se situó en los 124.515 dólares.

El bitcóin ha registrado nuevos máximos en un entorno de incertidumbre por un cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos y mientras el dólar mantiene su tendencia bajista.