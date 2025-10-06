El Ejército israelí afirma haber matado a un miembro de Hizbulá en Líbano

El Ejército sostiene en un comunicado que una de las víctimas del ataque perpetrado este lunes, Hasán Ali Jamil Atwi, en el que murieron dos personas, lideró "los esfuerzos de restablecimiento y rearme de la Unidad de Defensa Aérea de la organización terrorista y fue una fuente importante de conocimiento operativo".

"También mantuvo contacto con los líderes de la unidad (de Hizbulá) en Irán y les compró equipo", añade el comunicado.

Al menos dos personas murieron y otra resultó herida por el ataque contra un vehículo, el tercero de estas características en los últimos diez días, informaron fuentes oficiales libanesas.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) acusó al Ejército israelí de perpetrar un ataque contra civiles, identificando a Atwi y a su esposa Zeinab Raslan, quien conducía el vehículo.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas del grupo chií libanés Hizbulá.

Estas acciones se suelen concentrar en el sur del Líbano, pero también tienen lugar con menor frecuencia en otras zonas como el Valle de la Bekaa.

Según recuentos de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 103 civiles han muerto en el Líbano por ataques israelíes desde el alto el fuego.

Hasta la fecha, unas 80.000 personas permanecen desplazadas en territorio libanés y 30.000 en áreas del norte israelí como resultado de la violencia desde hace dos años, según la ONU.