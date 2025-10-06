Jimmy Kimmel logra mayor popularidad que Trump tras suspenderse su programa, dice encuesta

El sondeo revela que Kimmel cuenta con una favorabilidad neta de cuatro puntos, ya que el 44 % de los encuestados tiene una opinión favorable del humorista, el 41 % desfavorable y el 15 % se declara indeciso.

En contraste, Trump registra una preferencia neta de -13 puntos, con un 41 % de opiniones favorables, un 54 % desfavorables y un 5 % de indecisos.

La encuesta se realizó entre el 26 y el 29 de septiembre a 1.656 adultos estadounidenses, con un margen de error del 3,4 %.

La cadena ABC suspendió de manera abrupta el programa 'Jimmy Kimmel Live!' el 17 de septiembre, luego de que el presentador criticara la respuesta de la Administración Trump al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, cercano a Trump, había amenazado con revocar las licencias de las filiales de ABC si la cadena no castigaba a Kimmel.

La suspensión del programa desató una ola de críticas y preocupación por la libertad de expresión en el país. ABC reincorporó al comediante el 23 de septiembre, una semana después, y su regreso logró una audiencia de 6,3 millones de espectadores, la cifra más alta en diez años.

En su polémico monólogo, Kimmel satirizó al movimiento político MAGA de Trump al afirmar que habían hecho “lo imposible para mostrar al tipo que mató a Charlie Kirk como si no fuera uno de ellos y, de paso, aprovecharon para sacar rédito político”.

Según la encuesta de YouGov y The Economist, el 30 % de los encuestados considera que el programa merecía ser cancelado, mientras que el 55 % se opone y el 16 % permanece indeciso.

Trump celebró el anuncio de la cancelación, asegurando que Kimmel no tiene talento, y luego reaccionó con incredulidad al saber que el programa volvía a emitirse.