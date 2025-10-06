La Franja de Gaza supera su primera madrugada en meses sin ataques letales israelíes

Tan solo se registró un fallecido en un bombardeo contra una mezquita en el barrio de Zeitún, al este de la ciudad de Gaza, antes de las 23.00 horas del domingo (20.00 GMT), detalló una fuente y la agencia oficial palestina Wafa. Sí hubo durante esta madrugada fuego de artillería y bombardeos en la ciudad de Gaza, pero no causaron víctimas mortales.

El viernes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que parara sus ataques en Gaza, pero el Ejército siguió atacando y mató a alrededor de un centenar de personas desde entonces.

Los ataques y la destrucción continuaron y durante la noche de este domingo y la madrugada de este lunes se han visto cazas israelíes bombardeando estructuras en el barrio de Tel al Hawa, en la capital, y en el campamento próximo de refugiados de Shati.

Según fuentes locales, drones y aviones israelíes siguieron sobrevolando la ciudad de Gaza durante toda la noche, con ataques también en el barrio de Al Tuffah y la calle Al Nasr.

El Ejército informó este lunes en un comunicado haber eliminado ayer domingo a una "célula terrorista" presuntamente armada con explosivos y morteros en la ciudad de Gaza. Además, dijo que un soldado resultó herido leve de mortero.

Las operaciones militares en Gaza han dejado la mayor parte del territorio en ruinas, arrasando barrios y pueblos enteros y dañando o destruido la mayoría de las viviendas, escuelas, hospitales e infraestructura civil, según la ONU; en una ofensiva calificada de genocidio por una comisión independiente y expertos en derecho internacional.