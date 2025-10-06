Maduro espera que la "diplomacia del Vaticano" ayude a Venezuela a "preservar la paz"

Caracas, 6 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó este lunes que espera que la "diplomacia del Vaticano" ayude a su país a "preservar la paz", en un contexto en el que denuncia la intención de EE.UU. de propiciar un "cambio de régimen" con su despliegue naval en el mar Caribe, aunque el mandatario estadounidense, Donald Trump, asegura que es para combatir el narcotráfico.