Alto el fuego tras breves choques mortales entre fuerzas gubernamentales y kurdosirios

"Se ha alcanzado un acuerdo de alto el fuego en los barrios de Sheij Maqsoud y Ashrafieh de la ciudad de Alepo", afirmó la agencia oficial de noticias siria, SANA.

Los choques comenzaron cuando el Ejército sirio llevó a cabo "movimientos" en el norte y noreste de Siria como parte de un "redespliegue planificado, no del inicio de nuevas operaciones militares", tras los" repetidos ataques" de las FSD "contra civiles y unidades del ejército", así como sus "intentos de tomar nuevas aldeas y puestos militares", indicó el Ministerio de Defensa sirio en un comunicado, según la agencia.

En estos enfrentamientos, "un miembro de las unidades de seguridad sirias murió y tres miembros de las Fuerzas de Seguridad Interna resultaron heridos después de que las tropas de las FSD atacaran los puestos de control de seguridad alrededor del barrio Sheij Maqsoud", dijo SANA.

Por otro lado, el portavoz de las FSD, Farhad Shami, acusó al Gobierno de que los choques son "resultado directo de las provocaciones de las facciones del Gobierno Provisional y sus intentos de avanzar con tanques", y rechazó que atacaran los puestos de control de las unidades de Damasco.

Shami explicó que recientemente las unidades del Gobierno han "erigido barreras de tierra alrededor de los barrios, imponiendo un asedio".

Responsabilizó directamente al gobierno de Damasco del "continuo y asfixiante asedio y las violaciones sistemáticas contra la población civil".

Esto dos barrios de mayoría kurda estaban controlados por las FSD, alejadas de la región donde se concentran sus principales bastiones y rodeadas de territorio antes en manos del anterior régimen de Bachar al Asad, con el que los kurdosirios protagonizaron durante años incidentes que incluyeron diversos asedios temporales.

En base al acuerdo anunciado el pasado 10 de marzo entre el Gobierno y los kurdosirios, la alianza armada se retirará de los dos barrios alepinos "hacia la región al este del Éufrates", pero a cambio se abrirán dos centros de seguridad de su aliada Policía kurda o 'Asayish'.

Tras los choques de anoche, el Ministerio de Defensa sirio enfatizó que el gobierno sirio "mantiene su compromiso con el Acuerdo del 10 de Marzo y no tiene previsto lanzar acciones ofensivas".

Pese a la firma de este acuerdo del pasado marzo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el cambio de régimen, el proceso está mayormente estancado por falta de consenso.