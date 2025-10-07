Australia es uno de los países con mayores pérdidas por desastres climáticos, dice informe

El estudio revela que cada década desde 1980 las pérdidas ajustadas por inflación derivadas de inundaciones, incendios, tormentas y temperaturas extremas han aumentado tanto en Australia como a nivel mundial.

En los últimos cinco años, los desastres naturales asegurados en Australia costaron unos 22.500 millones de dólares australianos (unos 13.300 millones de euros), un 67 % más que en el quinquenio anterior, de acuerdo con los datos del ICA.

"Los eventos meteorológicos extremos sitúan a Australia al frente del desafío climático", afirmó el director ejecutivo del organismo, Andrew Hall, quien pidió una mayor inversión gubernamental en infraestructura como diques contra inundaciones y refuerzos de viviendas frente a ciclones o incendios.

La creciente exposición de comunidades situadas en zonas vulnerables, junto con infraestructuras que no fueron diseñadas para resistir los efectos del cambio climático, está elevando los costes de los seguros y dejando sin cobertura a miles de personas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El informe señala que un 77 % de las propiedades con riesgo extremo de inundación carecen de seguro, con primas que pueden superar los 7.000 dólares australianos (3.958 euros) anuales e incluso alcanzar los 30.000 (16.963 euros).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Si bien el clima extremo les cuesta más a los países desarrollados con cada década que pasa, los australianos están pagando un precio descomunal. Por persona, hemos soportado sistemáticamente mayores pérdidas económicas y aseguradas que otros países desarrollados, con la excepción de EE. UU.", recogió el texto.

Ante esta situación, los expertos advierten que el sistema asegurador se enfrenta a una crisis de sostenibilidad y piden replantear su modelo, tomando como ejemplo programas públicos y alianzas entre gobiernos y aseguradoras como las de Reino Unido o España.

El pasado 18 de septiembre, Australia elevó su meta climática y se comprometió a reducir entre un 62 y un 70 % sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2035, con el objetivo de acelerar su transición hacia las cero emisiones netas de cara a 2050.

El anuncio llegó después de que el país publicara la primera Evaluación Nacional de Riesgos Climáticos (NCRA), que reveló que la subida del nivel del mar pondrá en riesgo a millones de australianos en las próximas décadas, mientras las muertes por golpes de calor podrían multiplicarse si no se toman medidas.

Dicho informe describía un futuro con olas de calor extremas, inundaciones y sequías si no se reduce drásticamente la contaminación climática procedente del carbón, el petróleo y el gas.