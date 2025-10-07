Catar dice que es "muy pronto" para abordar el futuro del buró político de Hamás en Doha

El Cairo, 7 oct (EFE).- El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, aseguró este martes que aún es "muy pronto" para abordar el futuro de la oficina política del grupo palestino Hamás en Doha, instalada desde 2006.