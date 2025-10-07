El Congreso brasileño aprueba transferir la capital del país a Belém durante la COP30

São Paulo, 7 oct (EFE).- El Senado de Brasil autorizó este martes que Belém sea la capital del país durante la celebración en esa ciudad de la próxima cumbre climática de la ONU (COP30), que se realizará entre el 11 y el 21 de noviembre.