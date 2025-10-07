El huracán Priscilla se intensificará a categoría tres en el Pacífico de México

Ciudad de México, 7 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que el huracán Priscilla se intensificará a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y se desplazará en paralelo a la costa occidental del estado mexicano de Baja California Sur (noroeste).