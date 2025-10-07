El oro sigue al alza y renueva máximos en 3.977 dólares, en medio de tensiones políticas

Madrid, 7 oct (EFE).- El precio del oro, considerado históricamente como un activo refugio para los inversores en tiempos de incertidumbre, ha marcado durante la madrugada de este martes un nuevo máximo en los 3.977,44 dólares, en medio de las tensiones políticas en Estados Unidos y Francia.