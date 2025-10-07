El papa dice a los jóvenes que las preguntas no se responden 'deslizando' en el teléfono

"Nuestras preguntas más profundas no se escuchan ni se responden deslizando sin parar en nuestros teléfonos, lo cual nos acapara la atención, deja la mente cansada y el corazón vacío", dijo.

Así, planteó a los jóvenes que la realización de sus deseos auténticos "pasa siempre por salir de nosotros mismos".

El pontífice estadounidense y peruano destacó además la fraternidad "como vínculo de paz", que puede "liberar de la indiferencia y la pereza espiritual, haciendo superar el aislamiento y la desconfianza".

Pidió a los jóvenes que sean "artesanos de paz" y que se conviertan "en misioneros de Cristo en el mundo" ante "muchos de sus compañeros están expuestos a la violencia, obligados a usar las armas, forzados a separarse de sus seres queridos, a migrar y a huir"

"Muchos carecen de educación y de otros bienes esenciales. Todos comparten con ustedes la búsqueda de sentido y la inseguridad que la acompaña, el malestar por las crecientes presiones sociales o laborales, la dificultad de afrontar las crisis familiares, la dolorosa sensación de falta de oportunidades, el remordimiento por los errores cometidos", añadió el papa.

Y citó a su predecesor: "Como solía decir el Papa Francisco: 'Cristo muestra que Dios es proximidad, compasión y ternura'".

Les instó a evitar "reaccionar instintivamente poniéndose al nivel de quienes los han rechazado, adoptando actitudes agresivas" a pesar de que hayan sufrido "persecución, mentiras y la violencia".

La próxima Jornada Mundial de la Juventud se celebrará el 23 de noviembre, Día de Cristo Rey, con el lema "Dad testimonio también vosotros, porque estáis conmigo" y en vistas de la edición internacional de la JMJ en Seúl (Corea del Sur) en 2027.