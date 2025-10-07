FAO: alto costo de los alimentos incide en el alza considerable de la obesidad en Panamá

"El aumento significativo en la obesidad refleja un cambio preocupante en los patrones alimentarios y de actividad física. En Panamá, los informes reportan 36,1 % de obesidad en adultos mayores de 18 años, y 13 % de sobrepeso en niñas y niños menores de cinco años", afirma el coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica, Adoniram Sanches Peraci.

En un comunicado, la oficina subregional de la FAO recuerda que el informe de la ONU 'El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2025', señala que en América Latina los elevados costos de alimentos nutritivos siguen limitando el acceso a dietas saludables, lo que incide en el aumento del sobrepeso y la obesidad, fenómeno que también se refleja en Panamá.

En este contexto, Sanches Pereci subrayó la necesidad de seguir fortaleciendo las políticas públicas y prácticas que promuevan una alimentación saludable y el bienestar desde una edad temprana, para evitar mayores consecuencias a largo plazo.

Panamá y todos los países de la región "enfrentan el gran desafío" del sobrepeso y obesidad, que "sigue manteniendo cifras muy alarmantes, tanto en adultos como en niñas y niños" y es la otra cara de la malnutrición, junto con la subalimentación.

El mismo informe de la ONU señala los "avances significativos en la reducción de la subalimentación" en Panamá, con una prevalencia que ha caído del 23,2 % en el período 2000-2002 a un 5,7 % en 2022-2024, algo que destaca Sanches Pereci.

“Sin duda, el trabajo conjunto con el Gobierno de Panamá, las instituciones nacionales y otros sectores ha permitido avanzar en más proyectos de innovación para la producción sostenible, y en el impulso a los mercados locales y regionales que acercan alimentos frescos y nutritivos a la población", indica el jefe de la FAO para toda la región de Mesoamérica.