Gobierno argentino reclama liberación de rehenes en Gaza tras dos años de ataque de Hamás

La cuenta oficial de la red social X de la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino en Buenos Aires, publicó: "A dos años del cruel ataque terrorista contra el pueblo judío en Israel, no olvidamos, no perdonamos, y reiteramos el pedido de la República Argentina por la inmediata liberación de todos los rehenes".

Por su parte, Milei compartió una imagen con una vela encendida y una estrella de David con la frase "7 de octubre. No olvidamos".

Durante un concierto de rock en Buenos Aires que brindó este lunes junto a sus allegados y una gran cantidad de público joven, el presidente se tomó unos minutos para rendir homenaje a las víctimas del ataque y pedir por la liberación de los rehenes cautivos en Gaza, incluidos tres argentinos y los restos de un cuarto, ya fallecido.

"Israel es el bastión de Occidente y por eso los terroristas y la izquierda paradójicamente están juntos porque saben que rompiendo Israel destruyen el mundo occidental basado en la cultura judeo-cristiana", mencionó, y alertó sobre una "ola de antisemitismo" en el mundo.

La DAIA expresó este lunes su repudio al "ataque terrorista de Hamás en Israel" que dijo "dio comienzo el 7 de octubre pero continuó con una planificada ola de antisemitismo a nivel mundial".

"Hoy renovamos nuestro compromiso de combatir toda forma de odio y discriminación. Seguimos trabajando cada día para construir una Argentina libre de antisemitismo, donde prevalezcan el respeto, la convivencia y los valores democráticos", añadió la organización.

Este martes, Buenos Aires albergará dos marchas alusivas a la fecha: a las 17.00 hora local (20.00 GMT) el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino encabezará, junto a partidos de izquierda, una protesta desde el Congreso de la Nación hasta la Plaza de Mayo bajo el lema "basta de genocidio" ; mientras que a las 18.00 hora local (21.00 GMT) familiares y amigos de los rehenes argentinos se manifestarán en un importante parque de la ciudad para exigir su liberación.