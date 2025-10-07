Hombres encabezan las detenciones en comisarías en Paraguay entre enero y junio de 2025

El documento, el primero de su tipo, aborda la situación de los hombres, mujeres y adolescentes privados de libertad en comisarías a partir de datos recopilados por el Departamento de Estadística de la Policía hasta el 30 de junio pasado.

Durante ese período, el 95 % de los detenidos -unas 14.892 personas- era de sexo masculino y el 5 % mujeres (799).

El grupo etario entre 18 y 29 años lideró las estadísticas de detenidos, al representar un 41 % (5.203 personas) del total de hombres privados de libertad y el 45 % para el caso de las mujeres.

Para el caso de los hombres se ubicó en segundo lugar, con un 32 %, la población entre 30 y 39 años (4.081); y el 15 %, entre 40 y 49 años (1.952), entre otros.

Entre las mujeres, las que tenían entre 30 y 39 años representaron el 31 %, seguidas por las de 40 y 49 años (14 %) y 50 a 59 años (4 %).

Los delitos contra la propiedad, como hurto, hurto agravado, robo agravado, entre otros delitos, lideraron, con un 35 % (unos 5.550 casos), las causas de las detenciones, seguidos por los delitos contra la convivencia de las personas (22 %), que totalizaron unos 3.400 casos, en su gran mayoría relacionados con violencia familiar (2.387).

En el caso de las mujeres, el hurto agravado, la violencia familiar y la estafa fueron los principales delitos, sin suministrar mayores detalles.

El MNP indicó que desde este año, la Policía suministra los datos sobre aprehensiones y detenciones en las comisarías.