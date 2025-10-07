Israel mata a dos personas y hiere a otra en dos ataques contra el sur del Líbano

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano anunció en un comunicado que un ataque aéreo israelí en Deir Amas, distrito de Tiro, causó "un mártir y un herido".

Posteriormente, el mismo departamento informó en otra nota que "un ataque con un dron israelí contra una excavadora" resultó en la muerte de una persona en la aldea de Yater, en el distrito meridional de Bint Jbeil, sin dar más detalles.

Asimismo, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), por otro lado, afirmó que un avión no tripulado israelí llevó a cabo un ataque en la ciudad de Sultaniyeh, también en el sur del Líbano.

Mientras, ayer mismo se registraron varios ataques israelíes en la región, uno de ellos causó al menos dos muertos y un herido tras impactar un dron contra un coche en la carretera Zebdine, en el distrito en el distrito sureño de Nabatieh.

La ANN aseguró que el ataque fue contra civiles, mientras que el Ejército israelí afirmó haber acabado con la vida de "un terrorista clave en la Unidad de Defensa Aérea de Hizbulá", identificado como Hasán Ali Jamil Atwi.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas del grupo chií libanés Hizbulá.

Estas acciones se suelen concentrar en el sur del Líbano, pero también tienen lugar con menor frecuencia en otras zonas como el Valle de la Bekaa.

Según recuentos de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 103 civiles han muerto en el Líbano por ataques israelíes desde el alto el fuego.

Hasta la fecha, unas 80.000 personas permanecen desplazadas en territorio libanés y 30.000 en áreas del norte israelí como resultado de la violencia desde hace dos años, según la ONU.