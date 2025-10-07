Más de 17 años de cárcel para profesor por abusar sexualmente de tres niños en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 7 oct (EFE).- Un tribunal de Ecuador sentenció a diecisiete años y cuatro meses de prisión a un profesor por abusar sexualmente de tres niños de 5 y 6 años, según informó este martes la Fiscalía.